Estudante de 14 anos ataca colegas e comete suicídio em escola da Bahia

Um trágico incidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (18) em Heliópolis, na Bahia, onde um estudante de apenas 14 anos tirou a vida de três colegas em uma escola. O jovem utilizou um revólver para disparar contra duas meninas e um menino, todos com 15 anos, antes de cometer suicídio. O ataque aconteceu no Colégio Municipal Dom Pedro I, e até o momento, as identidades das vítimas não foram reveladas. As autoridades locais, incluindo as polícias Militar, Civil e Técnica, estão no local para realizar a coleta de provas e proceder com a remoção dos corpos. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, expressou seu pesar pelas mortes e solicitou à Secretaria de Segurança Pública que inicie uma investigação detalhada sobre o ocorrido, além de oferecer suporte ao município afetado.

Esse episódio de violência se insere em um contexto mais amplo de ataques em instituições de ensino no Brasil. Recentemente, um adolescente foi apreendido em Itanhaém por planejar um ataque, e em Alagoas, um aluno de 16 anos disparou contra um colega. Esses eventos têm gerado preocupação em todo o país, refletindo um aumento na violência nas escolas. De acordo com um relatório do Ministério da Educação, entre 2002 e outubro de 2023, o Brasil registrou um total de 36 ataques a escolas, resultando em 164 vítimas, das quais 49 perderam a vida. A crescente incidência desses casos levanta questões sobre a segurança nas instituições de ensino e a necessidade de medidas preventivas eficazes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane