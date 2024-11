Estudante, de 14 anos, tem vídeo íntimo vazado com professor; caso ocorreu em Santo Antônio de Jesus

Uma estudante, de 14 anos, da rede municipal de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, teve um vídeo íntimo divulgado. A situação teria ocorrido com um professor, de 28 anos, que pediu desligamento do cargo. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que a jovem passou a ter acompanhamento psicológico desde a última segunda-feira (4).

As imagens íntimas foram divulgadas no último fim de semana. Ainda segundo a secretaria, o professor, contratado sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) em março de 2022, pediu o desligamento do cargo antes de a gravação ser divulgada por meio de aplicativo de mensagens. O caso é acompanhado pelo Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias.

No pedido não havia informações sobre a suposta relação extraescolar. A Polícia Civil local afirmou que não há queixa registrada sobre o fato.