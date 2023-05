Estudante de biologia desaparece na Bahia; polícia encontra corpo carbonizado

Um estudante de biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está desaparecido desde a última na sexta-feira (28), em Vitória da Conquista, quando foi visto por um amigo com quem saiu.

Segundo a família de Micael Costa Almeida, após sair com o amigo, o rapaz foi deixado em um posto de combustíveis localizado na Avenida Juracy Magalhães. Familiares foram ao local e tiveram acesso às câmeras de segurança, que confirmaram o fato. No entanto, não há indícios de para onde o jovem teria ido depois. As informações são da TV Bahia.

A Delegacia de Homicídios da cidade informou que, no domingo (30) à noite, foi encontrada uma pessoa que teve o corpo encontrado carbonizado, em um veículo incendiado, nas proximidades do Conjunto Penal d Vitória da Conquista.

Ainda não há a confirmação de que o corpo pertence a Micael, mas equipes da 10ª Coorpin realizaram os primeiros levantamentos e expediram as guias de perícia e de exame médico legal, com a finalidade de identificar a vítima. As apurações seguintes serão realizadas pela unidade especializada.

Micael Costa é, desde 2011, integrante da comunidade universitária da Uesb. Antes de ingressar no curso de Ciências Biológicas, foi também aluno dos cursos de Agronomia e de História, além de trabalhar em uma das empresas que atuam na Uesb.