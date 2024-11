Estudante é atropelada após atravessar pista no Norte baiano; vítima tinha descido de transporte escolar

Uma menina, de 12 anos, morreu após ser atropelada depois de descer de um ônibus escolar em Remanso, no Sertão do São Francisco. Analice Santos Rodrigues tinha acabado de descer do coletivo e atravessa a pista [BA-752] para voltar para casa quando foi atingida por um carro.

Segundo a TV São Francisco, o motorista do carro prestou ajuda e acionou o Samu. No entanto, a vítima foi a óbito no local. O fato ocorreu na última terça-feira (29). Ainda segundo a emissora, a prefeitura da cidade informou que na terça a van que atende a localidade Sítio do Pajeú, onde a menina mora, não fez a viagem. Por isso, um ônibus que serve à comunidade de Lajes iria fazer o transporte.

A recomendação era que o motorista do ônibus levasse os estudantes até a porta de casa. Isso fez com que, diferente do que acontecia diariamente, Analice fosse deixada próxima a uma ponte e precisasse atravessar a rodovia. O caso deve ser apurado pela delegacia local.