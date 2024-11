Estudante é Impedido de fazer o ENEM por esquecer o RG em Conceição do Coité

Um estudante de 17 anos, identificado como Fábio Costa Mota, não conseguiu realizar a prova do ENEM no Colégio Polivalente de Conceição do Coité por esquecer a carteira de identidade (RG) neste domingo (03). O portão do colégio foi fechado pontualmente às 13h, e Mota chegou ao local faltando menos de dois minutos para o fechamento.

Equipe do Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, acompanhou a situação e registrou o momento em que o jovem, visivelmente frustrado, deixou o local sem poder participar do exame. O estudante, que reside no Povoado Altinho da Vargem, a cerca de 15 km do colégio, afirmou que estava nervoso e que esta seria sua primeira vez realizando a prova, o que pode ter contribuído para o esquecimento do documento.

Momento em que Mota volta sem conseguir entrar | Foto: Reprodução / Calila Notícias