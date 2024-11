Estudantes baianos criam biocimento sustentável com papel descartado e fibra de coco

Para tornar a pavimentação mais acessível e sustentável, estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal, no município de Serrinha, na Bahia, desenvolveram um biocimento feito de resíduos de papel e fibra de coco. O material, destinado à fabricação de blocos de concreto, custa cerca de R$ 41,57 por metro quadrado, uma alternativa mais econômica em relação ao valor médio de R$ 160/m² das pavimentações convencionais.

A iniciativa surgiu da percepção dos estudantes Maria Eduarda Meireles, Felipe Macedo, Claudemir Carvalho, Thiago Ferreira e Guilherme Paiva sobre o descarte inadequado de papel na escola, motivando-os a criar um projeto que reaproveitasse o material. “No início, a produção era improvisada, mas hoje temos fôrmas específicas e maquinário adequado”, explica Maria Eduarda. O grupo conta com a orientação do professor Thales Nascimento.

O projeto, que ainda está em desenvolvimento, é finalista da iniciativa Solve for Tomorrow Brasil, da Samsung, que estimula estudantes do Ensino Médio de escolas públicas a identificar problemas e desenvolver soluções baseadas em ciência e tecnologia.