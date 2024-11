Estudantes da rede estadual participam de experiência imersiva para estudar o aparelho digestivo

Nesta quinta-feira (21), estudantes de escolas estaduais tiveram a oportunidade de participar de uma experiência educativa e interativa ao explorarem um protótipo inflável do aparelho digestivo, instalado no Centro de Convenções de Salvador.

A iniciativa faz parte do projeto “Por Dentro da Gastro”, organizado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, que busca conscientizar sobre as doenças gastrointestinais mais prevalentes, combinando ciência e aprendizado prático. A estrutura inflável recriou de forma detalhada o sistema digestivo, permitindo que os visitantes percorressem o trajeto desde a boca até o reto.

Durante o percurso, os alunos puderam identificar órgãos como o esôfago, estômago e intestinos, além de compreender como se manifestam doenças como gastrite, úlceras e diverticulite.

Para Luiz Davi Couto Silva, aluno do Colégio Cosme de Farias, a experiência foi enriquecedora. “Foi muito interessante fazer este percurso da boca até o reto. Tivemos a oportunidade de ver onde ficam localizadas as doenças digestivas e entender melhor como elas afetam o corpo humano, a partir da explicação dos monitores”, relatou o estudante.

O professor Jakson Silva, do Colégio Estadual Francisco Costa de Menezes, destacou a importância de atividades como essa no processo de ensino. “Trazer os alunos para atividades extra-classe é fundamental, porque eles conseguem associar a teoria aprendida em sala de aula com a prática, tornando o aprendizado mais significativo”, afirmou.

Saúde digestiva – O projeto integra a programação da XXIII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, que reúne especialistas de diversos países em Salvador até domingo (24). O evento aborda o tratamento e a prevenção de doenças gastrointestinais e inclui palestras, debates e atividades inovadoras, como a experiência imersiva no universo da saúde digestiva.

Segundo os organizadores, além de proporcionar aprendizado prático, a iniciativa busca alertar o público sobre a importância da prevenção. “O público consegue entender de forma envolvente o funcionamento do sistema digestivo e os cuidados necessários para evitar doenças graves”, explicou Lourianne Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia.

Fotos: Sineia Coelho – Assessoria de Comunicação