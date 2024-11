Estudantes de colégio do Sul baiano criam repelente natural para combater mosquito da dengue

Um grupo de estudantes de Lagoa Real, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano, desenvolveu um repelente natural para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Os jovens estudam no Colégio Estadual Luís Prisco Viana e contam com a orientação de Murillo dos Santos.

A importância do repelente vem em momento de necessidade. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), até este mês de novembro, mais de 230 mil casos prováveis de dengue foram notificados, o que inclui casos em Lagoa Real.

Conforme a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), que apoia o projeto, as plantas foram escolhidas com base em uma pesquisa sobre as propriedades delas, a exemplo da citronela, do cravo-da-índia, alecrim e hortelã-pimenta. A equipe – que tem apoio da Secretaria da Educação (SEC) e é coorientada por ?Izis Pollyanna Teixeira – pretende aprimorar o repelente e aumentar a produção.

Foto: Maria Agnes / Secti

”Nossos próximos passos envolvem aumentar a escala de produção do produto, visando beneficiar outras comunidades que enfrentam problemas similares com mosquitos, especialmente áreas vulneráveis onde doenças transmitidas por esses mosquitos, como a dengue, são um problema significativo. Além disso, planejamos investigar outras plantas com potencial repelente e propriedades terapêuticas, visando criar uma linha de produtos naturais que seja acessível e segura para diversas necessidades”, declarou Teixeira.

Participaram do projeto os estudantes Maria Agnes, Ana Júlia Castro, Lucas Wendel, Samilly Fernandes e Yasmin Aguiar.