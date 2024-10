Estudantes de Salvador e Ribeira do Pombal são premiados em Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia

Estudantes do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Salvador e do Colégio Estadual Professora Silvia Ferreira de Brito, localizado em Ribeira do Pombal, foram premiados na Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit) 2024, que aconteceu até este sábado (12), na cidade de Recife, em Pernambuco.

A feira de ciência e tecnologia do Nordeste visa despertar nos alunos o interesse pela produção e saber científico, através da construção de projetos de pesquisas no cotidiano escolar.

A participação dos estudantes no evento foi possível graças ao apoio do Governo do Estado que, através da Secretaria da Educação do Estado (SEC), contribui para a produção científica na Educação Básica, investindo na melhoria da infraestrutura escolar, com a construção de laboratórios, na capacitação de professores e, também, na execução de projetos e custeando passagens e hospedagens para a participação dos estudantes em eventos científicos que ocorrem em diversos estados brasileiros e em diferentes países.

Com o projeto “Absorvente de fibra de bananeira”, os estudantes Mirelly Alves Santana, 16, e Antônio Kelvin Santana, 15, ambos do 1º ano, conquistaram bons resultados: 1º lugar no prêmio Internacional “Por um mundo sem lixo”, 3º lugar na categoria “Ciências Agrárias” e, assim, se credenciaram para participar do Encuentro de Jóvenes Investigadores (INICE), que acontecerá em dezembro de 2025, em Salamanca, na Espanha.