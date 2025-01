Estudo alega: usar o Bluesky é mais vantajoso que o X

O Bluesky tem se mostrado uma alternativa superior ao X (antigo Twitter) em vários aspectos, de acordo com um estudo conduzido pela Universidade de Darmstadt e publicado na revista Proceedings of the 2024 ACM on Internet Measurement Conference.

Lançado em 2022, o Bluesky tem atraído usuários insatisfeitos com a administração de Elon Musk, oferecendo vantagens significativas em termos de controle de dados, transparência e moderação comunitária.

Em contraste com plataformas centralizadas como X e Facebook, o Bluesky é baseado em uma arquitetura descentralizada que permite aos usuários escolherem entre feeds gerados por outros usuários, oferecendo mais controle sobre o conteúdo consumido.

Modelo descentralizado do Bluesky garante vantagens para usuários que outras redes sociais não possuem (Imagem: Koshiro K/Shutterstock)

Além disso, a moderação de conteúdo é mais colaborativa, com contribuições substanciais da comunidade, e o código da plataforma é aberto, permitindo que qualquer usuário participe da operação.

Transparência e longo prazo

A pesquisa destaca que a transparência do Bluesky o torna uma opção atraente para pesquisadores, especialmente após o X restringir o acesso aos seus dados para fins de pesquisa .

do Bluesky o torna uma opção atraente para pesquisadores, especialmente após o X . Contudo, o estudo também aponta desafios, como a falta de clareza sobre os direitos sobre o conteúdo e a necessidade de garantir que o acesso a dados abertos não seja explorado indevidamente.

Além disso, o rápido crescimento do Bluesky, que viu seus usuários saltarem de 2,5 milhões para 28 milhões em 2024, levanta preocupações sobre sua sustentabilidade financeira sem um modelo de anúncios claro.

A pesquisa envolveu ainda universidades da Alemanha, Reino Unido, França e China, com os cientistas da Universidade de Darmstadt liderando a coleta e análise dos dados, incluindo a avaliação do sistema de moderação da plataforma.

Após crescimento notável nos usuários em 2024, o Bluesky precisa mostrar que pode se manter sem depender de anúncios (Imagem: AliSpective/Shutterstock)

