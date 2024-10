Estudo aponta que 12 milhões de crianças e adolescentes vivem sem saneamento no Brasil

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) emitiu um alerta preocupante sobre o elevado número de crianças e adolescentes no Brasil que vivem sem acesso adequado a esgoto. De acordo com um levantamento baseado no Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 12,2 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso adequado ao sistema de esgoto, enquanto outras 2,1 milhões enfrentam dificuldades no acesso à água potável. O Unicef destaca que essa situação pode comprometer o desenvolvimento físico e social das crianças, além de acarretar sérios problemas de saúde. Os dados revelam que as regiões mais afetadas são o semiárido nordestino e a Amazônia, onde quase 70% das crianças e adolescentes afetados são pretos ou pardos. Além disso, 25% das crianças indígenas não têm acesso adequado à água, e 48% vivem sem esgotamento sanitário. Em resposta a esses números alarmantes, o Unicef lançou uma campanha de conscientização, aproveitando o Dia das Crianças, para alertar a população sobre a importância de resolver esses problemas de saneamento.

Publicado por Luisa Cardoso