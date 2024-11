Estudo da Fiocruz aponta que consumo de álcool causa 12 mortes por hora no Brasil

De acordo com publicação da Agência Brasil, foram consideradas as estimativas de mortes atribuídas ao álcool pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a pesquisa, os números totais são de 104,8 mil mortes em 2019 no Brasil. Sendo homens representando a maioria, tendo 86% das mortes. Praticamente a metade relacionam o consumo de álcool com doenças cardiovasculares, acidentes e violência.

O consumo de álcool causa, em média, 12 mortes por hora no Brasil. A constatação foi realizada através de um levantamento divulgado nesta terça-feira (5) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O estudo denominado de “ Estimação dos custos diretos e indiretos atribuíveis ao consumo do álcool no Brasil”, foi realizado pelo o pesquisador Eduardo Nilson, do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura (Palin) da instituição, a pedido das organizações Vital Strategies e ACT Promoção da Saúde.

O estudo mediu também o custo do consumo de bebidas alcoólicas para o país em R$ 18,8 bilhões em 2019. Cerca de 78% (R$ 37 milhões) foram gastos com os homens, 22% com as mulheres (R$ 10,2 milhões). Do total, R$ 1,1 bilhão foram atribuídos a custos federais diretos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros números indicaram que os demais R$ 17,7 bilhões são referentes aos custos indiretos como perda de produtividade pela mortalidade prematura, licenças e aposentadorias precoces decorrentes de doenças associadas ao consumo de álcool, perda de dias de trabalho por internação hospitalar e licença médica previdenciárias.

Já na divisão por gênero, o custo do SUS com a hospitalização de mulheres por problemas ligados ao álcool é 20% do total. Um dos motivos é que o consumo de álcool pelas mulheres é menor. Cerca de 31% das mulheres relataram ter consumido álcool nos 30 dias anteriores a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2019), enquanto o percentual masculino foi 63%.