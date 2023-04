Estudo prevê pódio do BBB23. Veja os possíveis finalistas projetados!

Mais um BBB se aproxima do fim e os fãs estão ávidos para saber quem irá chegar a tão esperada final. Com apenas sete participantes restantes após a eliminação de Cézar Black, os fãs já começam a especular qual será o pódio do BBB23. A Taboola, empresa especialista em analisar dados em redes sociais, usou um de seus recursos para prever, através de um teste de popularidade, qual é o pódio mais provável de acontecer.

Para o estudo, foram comparados os dados do dia 16 de fevereiro, que marca um mês desde o início do programa, com os da última quarta-feira (12/4), totalizando 55 dias de diferença. Essa análise permite identificar quais concorrentes atraem mais a atenção do público e como essa popularidade evoluiu ao longo do tempo, elementos que podem ajudar a entender quais são os favoritos à maior premiação da história do reality show.

Segundo os dados colhidos, a atriz Bruna Griphao liderou o ranking ao alcançar os 7 milhões de pageviews, seguida pela médica intensivista Amanda, com 5.2 milhões, e a professora de educação física Larissa, que atingiu os 4,8 milhões no período analisado.

Outros participantes que tiveram um aumento notável nas buscas dentro da rede da Taboola incluem Aline Wirley, que teve um aumento de 777 mil para 3.1 milhões de pageviews, e a ativista social Domitila Barros, que saltou de 427 mil para 3.8 milhões de páginas na web. Cézar Black (que ainda não havia sido eliminado do reality quando o estudo foi feito), Ricardo e Sarah Aline também registraram aumento nos índices de popularidade na web, mas em menor escala.

Em termos de taxas de crescimento, Domitila Barros e Ricardo Alface foram os participantes que mais cresceram em popularidade, com um aumento de 888,15% e 644,8%, respectivamente. Já Bruna Griphao, Amanda e Sarah Aline também tiveram um crescimento expressivo, com aumento de 118,75%, 147,62% e 521,01%, respectivamente.

Considerando apenas o volume de páginas acessadas sobre os participantes do BBB 23 na plataforma da Taboola, as três possíveis vencedoras do programa são: Bruna Griphao, Amanda e Larissa.