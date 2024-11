Estudo sugere: Covid-19 grave pode diminuir células cancerígenas

Um grupo de pesquisadores do Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute, nos Estados Unidos, pode ter encontrado uma explicação para o impacto inesperado de casos graves de Covid-19 na regressão de tumores cancerígenos.

De acordo com um estudo preliminar publicado na revista científica The Journal of Clinical Investigation, a infecção pelo coronavírus parece desencadear uma resposta imunológica específica, que faz com que células cancerígenas “encolham”.

Os cientistas acreditam que essa descoberta tem o potencial de abrir novas perspectivas para o tratamento do câncer. “Embora ainda estejamos nos estágios iniciais, e a eficácia tenha sido estudada apenas em modelos animais pré-clínicos, há esperança de que possamos usar essa abordagem para beneficiar pacientes com câncer em estado avançado que não responderam a outros tratamentos”, afirmou Ankit Bharat, chefe de cirurgia torácica e diretor do Canning Thoracic Institute, em comunicado à imprensa.

A pesquisa, ainda em desenvolvimento, destaca como a interação entre o vírus e o sistema imunológico pode ter efeitos inesperados, reforçando a importância de entender melhor os mecanismos por trás dessa resposta.

