Etanol se mostra como opção mais vantajosa que gasolina em 11 Estados e no DF

Na semana que se encerrou em 16 de novembro, o etanol se destacou como uma opção mais vantajosa em comparação à gasolina em 11 Estados e no Distrito Federal, apresentando uma paridade média de 66,23%. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ressalta que, em alguns casos, o etanol pode ser considerado competitivo mesmo quando a paridade ultrapassa os 70%, dependendo do tipo de veículo utilizado. Os Estados onde o etanol se mostrou mais atrativo incluem o Acre, com uma paridade de 67,96%, e a Bahia, que registrou 69,59%.

O Espírito Santo também se destacou, com 69,84%, enquanto Goiás apresentou uma paridade de 64,91%. Outros Estados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mostraram paridades de 62,68% e 65,43%, respectivamente. Minas Gerais e Paraíba também figuram na lista, com paridades de 68,75% e 69,71%. O Paraná e o Rio Grande do Norte apresentaram 68,92% e 69,40%, respectivamente. São Paulo, um dos maiores mercados de combustíveis do país, teve uma paridade de 65,71%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias