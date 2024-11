Etapa de MotoGP é cancelada por causa das enchentes que castigaram Valência

A última etapa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de MotoGP, marcada para Valência, foi cancelada devido às enchentes que atingiram a região. A corrida estava prevista para ser realizada entre os dias 15 e 17 de novembro. Por meio de um comunicado, a MotoGP informou que em breve, um novo circuito deve ser definido para sediar a última corrida da temporada. A organização prestou sua solidariedade às vítimas da tragédia que já deixou mais de 200 mortos naquela que é considerada a maior enchente do século na Espanha. “Temos estado em contato constante com as autoridades locais e o circuito para avaliar melhor como podemos ajudar e como devemos proceder. Temos uma responsabilidade com cada região onde corremos que vai muito além do esporte e dos eventos”, diz parte do texto.

A decisão pelo adiamento foi definida após um acordo com as autoridades da Comunidade Valenciana e a Comissão da Segurança. Após o último balanço das autoridades, dezenas de pessoas estão desaparecidas. Na classificação do Mundial de pilotos, o espanhol Jorge Martín é o favorito ao título e lidera a tabela com 453. O italiano Francesco Bagnaia aparece em segundo lugar e contabiliza 436.

