Etíope quebra recorde olímpico e é ouro da maratona em Paris

A maratona dos Jogos Olímpicos tem um novo recorde. O atleta etíope Tamirat Tola correu os 42,195km em 2h06m26s para, além de faturar o ouro em Paris 2024, estabelecer uma nova meta. O antigo recordista era o queniano Samuel Wanjiru, que fez a prova no tempo de 2h06m32s em Pequim, 2008.

Além de Tola, o pódio da maratona de 2024 teve o belga Bashir Abdi com a medalha de prata e queniano Benson Kipruto com o bronze. A prova foi marcada ainda pelo abandono do bicampeão olímpico Eliud Kipchoge, do Quênia, com dores no quadril.

A prova de Paris 2024 foi a primeira vez que Tola correu a maratona. Antes desta edição, o atleta da Etiópia era corredor dos 10.000m, modalidade em que ele conquistou medalha de bronze no Rio 2016.

A maratona não teve brasileiros presentes, uma vez que Daniel Nascimento foi pego no doping. Ele testou positivo para drostanolona, metenolona e nandrolona, três hormônios anabolizantes. Logo, o atleta do Brasil foi suspenso pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).