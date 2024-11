EUA anuncia novos envios de militares ao Oriente Médio para ‘defender Israel’

Os Estados Unidos anunciaram que realizarão, nos próximos dias, novos envios de militares ao Oriente Médio, incluindo mísseis balísticos, para garantir “a defesa de Israel” e como advertência ao Irã, de acordo com um comunicado do Pentágono divulgado nesta sexta-feira (1). “Se o Irã, seus parceiros ou seus grupos afiliados aproveitarem este momento para atacar o pessoal ou os interesses americanos na região, os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para defendê-los”, afirmou o major-general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, no comunicado.

Estes novos destacamentos militares incluem meios de defesa contra mísseis balísticos, aviões de combate, bombardeiros B-52 e outros tipos de aeronaves militares. Israel, cujo principal aliado são os Estados Unidos, está envolvido em um conflito com o Irã e com grupos afiliados na região desde o início da guerra contra o Hamas em Gaza, em 7 de outubro de 2023. Além disso, enfrenta o Hezbollah libanês em sua fronteira norte. A aviação israelense lançou um ataque contra alvos militares no Irã em 26 de outubro em represália a uma salva de cerca de 200 mísseis lançados por Teerã sobre Israel em 1° de outubro.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes