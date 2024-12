EUA anunciam nova ajuda à Ucrânia no conflito contra Rússia

Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda à Ucrânia, avaliado em 2,5 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 15 bilhões de reais. Este pacote, que pode ser o último do governo de Joe Biden, será dividido entre armamentos e recursos financeiros. Metade do valor será destinada à venda de armamentos do Pentágono, que serão enviados imediatamente para a Ucrânia. A outra metade será utilizada para apoiar financeiramente o governo ucraniano.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, expressou esperança de que esta ajuda robusta possa auxiliar a Ucrânia a enfrentar desafios, especialmente na região de Donetsk, antes de qualquer negociação de paz que a próxima administração norte-americana possa considerar. O presidente eleito, Donald Trump, tem uma postura contrária à continuidade da ajuda à Ucrânia e pretende negociar diretamente com a Rússia para buscar uma solução para o conflito, que já se estende por quase três anos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu o apoio dos Estados Unidos, destacando a importância da ajuda em um momento crítico para o país, que enfrenta um inverno rigoroso com temperaturas de até -15ºC. A assistência é vista como essencial para evitar maiores perdas e proteger a população ucraniana.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA