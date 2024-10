EUA anunciam pacote de ajuda militar de US$ 425 milhões à Ucrânia

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (16) um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, no total de US$ 425 milhões. Com isso, o montante de assistência desde o início da invasão russa ultrapassa a marca de US$ 64 bilhões. O novo auxílio inclui mísseis terra-ar e foguetes de longo alcance, que são essenciais para fortalecer a capacidade de defesa ucraniana.

A declaração de apoio militar acontece em um momento estratégico, já que o presidente Joe Biden está prestes a embarcar para Berlim. Durante sua visita à Alemanha, ele se reunirá com o chanceler Olaf Scholz para discutir as formas de apoio contínuo à Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia. Embora Biden tenha conversado por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os dois não se encontrarão pessoalmente durante esta viagem.

Na conversa, os líderes abordaram o “plano de vitória” proposto por Zelensky, que inclui a solicitação de adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Além disso, o presidente ucraniano pediu autorização para utilizar os mísseis de longo alcance fornecidos pelos países ocidentais para atacar alvos na Rússia. No entanto, essa proposta gerou certa hesitação entre os aliados de Kiev.

Publicado por Carol Santos