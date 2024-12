EUA anunciam pacote de ajuda militar de US$ 988 milhões para a Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, totalizando US$ 988 milhões. A informação foi divulgada pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin, que detalhou que o envio incluirá drones e munições para os Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, conhecidos como HIMARS. Essa iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para fortalecer as capacidades defensivas da Ucrânia.

A Ucrânia está enfrentando um aumento significativo nas hostilidades por parte da Rússia, que tem utilizado tropas da Coreia do Norte e intensificado os ataques à infraestrutura civil em Kiev. A situação se torna ainda mais crítica com a incerteza sobre o futuro do apoio militar, especialmente com a possibilidade de uma nova administração sob Donald Trump, que pode alterar a abordagem em relação à assistência à Ucrânia.

Diante desse cenário, a administração Biden está acelerando a utilização dos recursos disponíveis de um projeto de lei de ajuda externa que já havia sido aprovado anteriormente. Austin enfatizou que a atual gestão tomou suas decisões, e que a próxima administração terá que definir seu próprio caminho em relação ao apoio à Ucrânia.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA