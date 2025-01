EUA aumentam para R$ 150 milhões recompensa por informações que possam levar à captura de Maduro

Os Estados Unidos aumentaram a recompensa por informações que possam levar à captura de Nicolás Maduro e o ministro da Venezuela Diosdado Cabello, agora fixada em US$ 25 milhões (cerca de R$ 150 milhões de reais). Além disso, Washington está oferecendo US$ 15 milhões por Vladimir Padrino, ministra da Defesa. O governo americano também anunciou novas sanções direcionadas a membros do regime venezuelano, incluindo o presidente da PDVSA, Pedro Telechea. O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Bradley Smith, destacou que Maduro e seus aliados continuam a reprimir a população. Em resposta à situação na Venezuela, o Reino Unido decidiu impor sanções a 15 autoridades ligadas ao governo de Maduro, abrangendo juízes e integrantes das forças de segurança. O governo britânico classificou a administração de Maduro como uma ditadura fraudulenta, reforçando a necessidade de ações contra os responsáveis pela repressão no país. Essas medidas visam pressionar o regime a respeitar os direitos humanos e a democracia.

A União Europeia também se manifestou em apoio ao povo venezuelano, afirmando que o regime atual não possui legitimidade. A entidade não reconhece Edmundo González Urrutia como o presidente eleito da Venezuela. Em um movimento conjunto, o Conselho Europeu adotou um novo pacote de sanções que atinge 15 indivíduos considerados responsáveis por minar a democracia e os direitos humanos no país. As sanções internacionais refletem uma crescente preocupação com a crise humanitária e política na Venezuela, que tem gerado um êxodo em massa de cidadãos em busca de melhores condições de vida.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA