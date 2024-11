EUA: Centro de referência em projeções vê vitória de Kamala

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) – O Sabato’s Crystal Ball, um centro de análises referência em projeções eleitorais, vinculado à Universidade da Virgínia, estima que o placar final no colégio eleitoral será de 276 delegados para Kamala Harris e 262 para Donald Trump.

A previsão dos especialistas é que a democrata vai vencer nos estados de Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Nevada. Trump deve levar Arizona, Carolina do Norte e Geórgia. A projeção leva em conta as pesquisas mais recentes de intenção de voto e a exposição negativa do republicano nos últimos dias.

“Se Harris vencer, isso pode ser um indicador de que os últimos dias de uma campanha podem fazer diferença, mesmo em um momento em que tantos votam antes do Dia da Eleição. Não vamos recapitular as várias manchetes sobre Trump e seus aliados nos últimos dez dias, mas pergunte a si mesmo: Trump terminou esta corrida em alta?”, indagam os autores da projeção.