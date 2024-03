EUA construirão porto temporário em Gaza, diz Biden

Objetivo é facilitar entrada de alimentos na região; presidente afirmou que país continuará a trabalhar por um cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o país construirá um porto temporário no mar Mediterrâneo, na costa da Faixa de Gaza, para facilitar a entrada de alimentos na região. A declaração se deu durante seu discurso do Estado da União na 5ª feira (7.mar.2024).

Segundo Biden, nenhuma tropa norte-americana entrará no território palestino. Os suprimentos serão levados por navios até a costa. O democrata também afirmou que os EUA continuarão trabalhando por um acordo de cessar-fogo na região. No entanto, o país já vetou 3 resoluções para suspender os ataques na região.

Atualmente, a principal rota de entrada em Gaza é por terra, na fronteira com o Egito. No entanto, desde o início do conflito, Israel bloqueou a maior parte dos caminhões com ajuda humanitária que tentaram adentrar a região.

Durante o discurso, Biden manteve o tom ameno em relação a Israel. O democrata afirmou que o país tem o direito de se defender contra o Hamas e disse que o grupo extremista poderia dar um fim ao conflito “libertando os reféns, depondo as armas e entregando os responsáveis ​​pelo 7 de outubro”.

Guerra na Ucrânia Biden iniciou seu discurso defendendo a liberação de recursos para Kiev. Afirmou que o país continuará a apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia e disse que os Estados Unidos não se curvarão a Vladimir Putin.

Em apelo ao Congresso, Biden afirmou “que Putin não irá parar na Ucrânia” e pediu para que a Casa aprove um novo pacote de ajuda a Kiev: “A assistência à Ucrânia está sendo bloqueada por aqueles que querem que nos afastemos da nossa liderança no mundo”.

“Podemos deter Putin se estivermos ao lado da Ucrânia e fornecermos as armas de que necessitam para se defender. É tudo o que a Ucrânia pede. Eles não estão pedindo soldados americanos”, afirmou Biden.

Mirando as eleições de novembro, Biden também criticou o ex-presidente Donald Trump, seu provável adversário no pleito. Afirmou que os comentários do republicano sobre a Rússia e a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) foram “inaceitáveis” e “ultrajantes”.

Em fevereiro, Trump disse que não defenderia aliados da Otan que estiverem inadimplentes em uma possível invasão russa. Entre os princípios da aliança militar está um gatilho de proteção mútua de seus integrantes em caso de ataque externo.

O presidente também criticou os ataques à sede do governo norte-americano em 6 de janeiro de 2021. À época, apoiadores de Trump tentaram invadir o local para impedir a certificação da vitória de Biden. “Você não pode amar seu país apenas quando vence”, afirmou o democrata.

Este é o 3º discurso do Estado da União de Biden e poderá ser o último, caso o democrata perca as eleições de novembro.

Leia os destaques do discurso:

defendeu o direito ao aborto e afirmou que as mulheres “tem o direito de escolher” se querem ou não ter um filho. Em 2022, a Suprema Corte dos EUA derrubou a jurisprudência do direito no país. A medida permitiu que os Estados definissem suas próprias regras sobre a interrupção legal da gravidez; ressaltou a queda no desemprego no país e afirmou que as taxas são as menores em 50 anos; disse que o crescimento dos EUA pós-pandemia ultrapassou largamente nações semelhantes, especialmente na Europa; defendeu a continuidade do Obamacare e do Medicare –plano de saúde fornecido pelo governo norte-americano para pessoas de baixa renda. Os republicanos do Congresso tentaram cortar as verbas destinadas ao programa no Orçamento de 2024; criticou as altas taxas de hipoteca e custos de habitação; defendeu a taxação de grandes fortunas. Assista (1h24min10s):