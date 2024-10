EUA eliminam certificação sanitária para pescados brasileiros

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou que os Estados Unidos não exigirão mais a Certificação Sanitária Internacional (CSI) para a importação de pescados brasileiros. Essa decisão tem como objetivo simplificar o processo de exportação e demonstra a confiança dos americanos no sistema de controle sanitário do Brasil. O ministro Carlos Fávaro destacou que os exportadores brasileiros continuarão a seguir as normas da Administração Federal de Alimentos e Medicamentos (FDA). Essa mudança é parte das iniciativas do governo Lula para fomentar a criação de empregos e ampliar as oportunidades econômicas no Brasil. O país já ocupa a posição de segundo maior exportador de pescados, com destaque para o filé de tilápia, que tem grande demanda no mercado americano. A nova medida deve contribuir para aumentar a competitividade do setor pesqueiro nacional.

Dados recentes da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR) revelam que as exportações de produtos da piscicultura brasileira cresceram 72% no segundo trimestre de 2024. No total, as exportações alcançaram US$ 23,7 milhões no primeiro semestre do ano, com a tilápia representando 92% desse volume. A maior parte das exportações, cerca de 87%, foi destinada aos Estados Unidos. Com essa desburocratização, espera-se que mais empresas brasileiras consigam acessar o mercado americano, ampliando suas operações e contribuindo para o fortalecimento da economia local. A confiança dos Estados Unidos no Brasil pode abrir novas portas para outros produtos, além dos pescados, incentivando um comércio mais robusto entre os dois países.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA