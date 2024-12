EUA intensificam ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria

Os Estados Unidos estão reforçando suas operações contra o Estado Islâmico na Síria, realizando uma série de ataques aéreos intensos. Essa ação visa evitar que o grupo extremista se aproveite do vácuo de poder gerado pela instabilidade após a queda do regime de Bashar al-Assad. Nos últimos 14 dias, mais de 75 alvos associados ao Estado Islâmico foram atingidos, resultando na morte de pelo menos 12 militantes. Jake Sullivan, que ocupa o cargo de conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, expressou preocupações sobre a possibilidade de um ressurgimento do Estado Islâmico. Ele enfatizou a ameaça contínua que o jihadismo e o terrorismo representam na região síria.

Além disso, o general Michael Kurilla, que comanda o Comando Central dos EUA, fez uma visita ao nordeste da Síria. Durante sua estadia, ele se encontrou com tropas americanas e com as Forças Democráticas Sírias (SDF), que são aliadas na luta contra o Estado Islâmico. Essa interação é parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a cooperação entre as forças locais e os militares dos EUA.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias