EUA interrompem emissão de passaportes com gênero ‘X’ para indivíduos não binários

Os Estados Unidos interromperam a emissão de passaportes que incluíam a opção de gênero “X” para indivíduos não binários. Essa decisão foi tomada após um decreto assinado pelo ex-presidente Donald Trump, que estabelece a aceitação apenas de dois gêneros, masculino e feminino, desde o nascimento. O Departamento de Estado anunciou que não emitirá mais passaportes com essa classificação e que novas orientações sobre o tema serão divulgadas em breve. O decreto de Trump, que foi assinado logo no início de seu mandato, tem como objetivo eliminar a possibilidade de documentos que reconheçam identidades não binárias. Essa medida reforça a visão de que existem apenas duas categorias de gênero, desconsiderando a diversidade existente. Durante a administração do presidente Joe Biden, a emissão de passaportes com a opção “X” havia sido autorizada, permitindo uma maior inclusão.

A suspensão da emissão desses passaportes representa um retrocesso nas políticas de reconhecimento de gênero nos Estados Unidos. A decisão gerou críticas de defensores dos direitos LGBTQIA+, que argumentam que a inclusão de identidades não binárias é fundamental para garantir a igualdade e o respeito às diversas formas de expressão de gênero. Com a nova diretriz, muitos indivíduos que se identificam fora do binário de gênero enfrentarão dificuldades adicionais para obter documentos que reflitam sua identidade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA