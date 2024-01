EUA não apoiam a independência de Taiwan, diz Biden

Ilha elegeu neste sábado (13.jan) candidato que defende autonomia da China; governo norte-americano tem relações com ambos

EUA defendem que status quo da relação entre a China e Taiwan não seja alterado por nenhuma das partes; ilha passou a ser independente depois de uma guerra civil em 1949 Reprodução/YouTube @United Nations – 19.set.2023

PODER360 13.jan.2024 (sábado) – 18h13



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou neste sábado (13.jan.2024) que não apoia a independência de Taiwan quando questionado sobre o resultado das eleições na ilha. Biden falou a jornalistas em uma visita à Academia de Bombeiros em Allentown, na Pensilvânia.

Taiwan elegeu o candidato do DPP (Partido Democrático Progressista), Lai Ching-te, como seu próximo presidente neste sábado (13.jan). Nacionalista, ele defende a autonomia da ilha em relação à China. Diplomaticamente, os Estados Unidos têm uma relação informal com Taiwan. Pequim considera a região uma “província rebelde” que deve ser reincorporada à China continental.

Na 6ª feira (12.jan), antes da abertura das urnas, a Casa Branca se pronunciou sobre as eleições em Taiwan, dizendo que não apoia a independência da ilha, mas que confia no processo democrático e se opõe a interferências externas no pleito.

“Somos contrários a alterações unilaterais do status quo por parte de qualquer um dos lados. Não apoiamos a independência de Taiwan. Apoiamos o diálogo […] e esperamos que as diferenças sejam resolvidas por meios pacíficos, livres de coerção […]. Não tomamos posição sobre a resolução final das diferenças, desde que sejam resolvidas pacificamente”, afirmou o Conselho de Segurança Nacional dos EUA.

Na 5ª feira (11.jan), Taiwan acusou Pequim de tentar interferir em seu processo eleitoral.

O governo norte-americano reforçou que a política do país diante de Taiwan “permanecerá a mesma” e que suas “fortes relações informais” continuarão. Os Estados Unidos passaram a estreitar os laços com a ilha a partir de 2022, desagradando a China.

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também se manifestou sobre as eleições em seu perfil no X (ex-Twitter). O secretário deu os parabéns a Lai Ching-te pela vitória e felicitou o povo de Taiwan “por participar de eleições livres e justas e por demonstrar a força do seu sistema democrático”.

We congratulate Dr. Lai Ching-te on his victory in Taiwan’s presidential election. We also congratulate the Taiwan people for participating in free and fair elections and demonstrating the strength of their democratic system.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 13, 2024

Ainda na 5ª (11.jan), representantes de Biden afirmaram que os EUA vão enviar “uma delegação informal” a Taiwan depois deste sábado (13.jan) para conversar com o presidente eleito.