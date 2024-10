EUA registram recorde de votação antecipada, e dados mostram que reversão republicana está dando resultado

Os Estados Unidos estão registrando um aumento significativo na votação antecipada este ano, com um número recorde de eleitores, incluindo muitos republicanos, que estão respondendo à nova abordagem do ex-presidente Donald Trump sobre o tema. Vários estados já abriram locais para a votação antecipada, e a adesão tem sido expressiva. Na Geórgia, por exemplo, mais de 1,6 milhão de eleitores já votaram pessoalmente até a manhã de terça-feira, o que representa quase um terço do total de votos do último ciclo eleitoral. Na Carolina do Norte, o número de votos alcançou 1,4 milhão no sexto dia de votação antecipada. Em Nevada, a situação é notável, pois os republicanos que optaram pela votação presencial superaram os democratas, uma mudança significativa em comparação com o cenário de quatro anos atrás. Até o momento, mais de 18 milhões de americanos já votaram, seja pessoalmente ou pelo correio, o que equivale a mais de 10% do total de votos registrados na eleição anterior.

WhatsApp A nova postura de Trump em relação à votação antecipada, que ele criticou em 2020, agora é promovida ativamente. O ex-presidente tem incentivado seus apoiadores a votarem o quanto antes, alterando sua retórica sobre o processo. Enquanto os democratas têm adotado a votação antecipada há vários anos, muitos republicanos também começaram a apoiar essa prática para se manterem competitivos. Entretanto, a mensagem de Trump sobre a votação pelo correio permanece ambígua. Embora ele critique essa modalidade, em algumas situações, ele também a recomenda. Dados preliminares indicam que, em Nevada, os democratas representam 43% das cédulas recebidas pelo correio, enquanto os republicanos ficam em torno de 30%.

Na Pensilvânia, mais de 1 milhão de cédulas já foram recebidas, com uma maioria significativa proveniente de eleitores democratas. Em Michigan, a votação antecipada teve início recentemente, com cerca de 4.000 pessoas já tendo votado. Apesar do aumento na participação, especialistas alertam que ainda é prematuro fazer avaliações definitivas sobre o entusiasmo dos eleitores. É importante considerar que a votação de 2020 foi fortemente influenciada pela pandemia, o que pode afetar as comparações com o atual cenário eleitoral.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA