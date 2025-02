EUA suspendem tarifas alfandegárias do Canadá por 30 dias, anuncia Trudeau

Os Estados Unidos suspenderam, nesta segunda-feira (3), por 30 dias, as tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump contra o Canadá, anunciou o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, após uma conversa por telefone com o líder republicano Donald Trump.

Entre os compromissos firmados, o Canadá implementará um plano de US$ 1,3 bilhão para reforçar a fronteira com tecnologia e equipe técnica, com mais recursos destinados ao combate ao tráfico de fentanil. “Quase 10.000 agentes da linha de frente estão e continuarão trabalhando para proteger a fronteira”, ressaltou.

“O Canadá está assumindo novos compromissos. Vamos nomear um czar encarregado da questão do fentanil, acrescentar os cartéis mexicanos na lista de entidades terroristas […] e lançar, com os Estados Unidos, uma força de ataque conjunta contra o crime organizado, o tráfico de fentanil e a lavagem de dinheiro”, explicou Trudeau na rede social X.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025

Acordo com o México Os Estados Unidos também decidiram suspender por um mês as tarifas de 25% anunciadas para o México, disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta segunda-feira (3), após um telefonema com o presidente americano, Donald Trump. “As tarifas serão suspensas por um mês a partir de agora”, escreveu a presidente na rede social X. Ele anunciou também que seu governo enviará 10.000 militares à fronteira norte “para evitar o tráfico de drogas do México aos Estados Unidos, especialmente o fentanil”.

Trump havia anunciado no sábado tarifas de 25% para todas as exportações do México e do Canadá, seus parceiros no tratado de livre comércio T-MEC, acusando ambos os países de permitir o fluxo de migrantes irregulares e drogas para o território americano.

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas, que foram beneficiadas pelo tratado de livre comércio da América do Norte. Sheinbaum disse no domingo ter proposto uma mesa de diálogo com Trump sobre migração e narcotráfico, reiterando que as tarifas teriam efeitos “muito graves” para a economia americana, pois aumentariam os preços dos produtos exportados pelo México.

em atualização

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira