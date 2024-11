EUA: Trump já conta com 198 delegados. Kamala tem 109. Siga

A apuração da eleição para escolha do 47º presidente dos Estados Unidos começou ainda na noite de terça-feira (5/11), por volta das 20h no horário de Brasília. Até o presente momento, por volta de 0h de quarta-feira (6/11), no horário de Brasília, Trump tem 198 delegados, enquanto Kamala tem 109. Para ser eleito, o candidato precisa ter, pelo menos, 270 dos 538 delegados.

A Associated Press (AP) já projetou vitória de Trump em Montana, Utah, Missouri, Ohio, Texas, Wyoming, Dakota do Sul, Nebraska, Dakota do Norte, Lousianna, Arkansas, Alabama, Flórida, Indiana, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul, Tenneessee e Virgínia Ocidental, somando 198 delegados em 20 estados.

Kamala Harris levou Nova York, Illinois, Delaware, Nova Jersey, Connecticut, Massachussetts, Maryland, Rode Island e Vermont e está com 109 delegados em 10 estados, conforme a AP.

Acompanhe a apuração dos votos para presidente, em tempo real, neste link.

Os dois pretendentes do cargo, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, fizeram das últimas horas de campanha uma verdadeira maratona em busca do voto do eleitor norte-americano. Eles aparecem empatados tecnicamente nas pesquisas de intenção de voto.

Como cada estado tem relativa autonomia sobre a forma de votação, em várias partes do país houve votos presenciais ou envio das cédulas por meio dos correios. Esta terça é uma espécie de dia oficial de votação e o que encerra esta fase da disputa, dando início à apuração.

Na manhã desta terça, o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida estimou que 83 milhões de norte-americanos votaram antecipadamente. Embora algumas urnas comecem a entrar na contagem nesta terça, as últimas delas serão fechadas apenas às 2h desta quarta-feira (6/11), pelo horário de Brasília, no Havaí.

Donald Trump votou acompanhado da esposa, Melania. Ele compareceu à uma seção eleitoral na tarde desta quinta para o compromisso cívico.

O republicano, que tem levantado, sem apresentar dados ou fatos, dúvidas sobre a lisura de todo o processo eleitoral, afirmou à imprensa logo após o voto dele que não vai contestar o resultado do pleito “se for uma eleição justa”. Trump vota em um centro recreativo em Palm Beach, perto de Mar-a-Lago, onde tem uma mansão.

A vice-presidente Kamala Harris usou a rede social X (antigo Twitter) para convocar os eleitores para informar que os locais de votação em todo o país estão abertos.

“Hoje, votamos por um futuro mais brilhante. Os locais de votação em todo o país estão abertos”, divulgou ela.

Incidentes

Alguns incidentes foram registrados ao longo do principal dia de votação. O dia foi chuvoso nos Estados Unidos. Com isto, houve inundações que deixaram um local de votação sem energia elétrica, dificultaram o acesso a outra seção eleitoral e fecharam dezenas de estradas no estado de Missouri.

Colorado e Montana tiveram neve. Perto de Lafayette, na Luisiana, ao menos um tornado foi observado de perto. Em outras localidades, problemas técnicos com equipamentos que não funcionaram ou tiveram instabilidade no acesso à internet também foram registrados.

As imediações do Capitólio, o prédio do Congresso americano, foram fechadas nesta terça. Um homem cheirando a combustível foi preso. Ele estava com uma tocha e uma pistola sinalizadora. A polícia do Capitólio emitiu um comunicado no qual informou que o homem foi detido durante a triagem do centro de visitantes do local.