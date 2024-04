EUA vão ampliar checagem de antecedentes para compra de armas

Medida foi anunciada pela vice-presidente, Kamala Harris; segundo ela, as mudanças vão corrigir “brechas legais”

Vice-presidente dos EUA, Kamala Harris (foto) diz que comerciantes driblam legislação atual ao comercializar armas de fogo em locais como feiras ou nas redes sociais Lawrence Jackson/Casa Branca – 27.fev.2024

PODER360 12.abr.2024 (sexta-feira) – 4h55



Os Estados Unidos vão ampliar a verificação de antecedentes para a compra de armas de fogo. A medida foi anunciada na 5ª feira (11.abr.2024) pela vice-presidente do país, Kamala Harris. Segundo ela, a nova legislação vai corrigir “brechas legais” na venda de armamento em locais como feiras e na internet.

“Cada pessoa em nossa nação tem o direito de viver livre do horror da violência armada. Eu acredito nisso. E, no entanto, hoje, 1 em cada 5 norte-americanos têm um integrante da família que foi morto por violência armada”, disse Kamala. Ela destacou que essa será a 1ª mudança significativa no regulamento para compras de armas em quase 30 anos.

A vice-presidente dos EUA afirmou que a violência armada “é a principal causa de morte de crianças” no país. Kamala disse ser a favor da lei que permite que os norte-americanos comprem armas, mas busca “leis razoáveis” sobre o tema.

As lojas físicas dos EUA que vendem armas são obrigadas por lei a realizar uma checagem de antecedentes dos compradores a cada venda. Mas, segundo a vice-presidente, milhares de comerciantes não licenciados conseguem driblar essa verificação.

“Durante décadas, muitos negociantes que vendem armas em outros lugares que não as lojas de armas tradicionais –digamos, por exemplo, uma exposição de armas, um mercado de pulgas ou até através das redes sociais– escaparam de realizar verificações de antecedentes”, disse.

“Todos os anos, milhares de comerciantes de armas não licenciados enviam dezenas de milhares de armamento sem uma única verificação de antecedentes, inclusive para compradores que, se tivessem sido obrigados a passar por uma checagem de antecedentes, teriam falhado. Por exemplo, agressores domésticos, criminosos violentos e até mesmo crianças”, acrescentou.

“Agora, todos os vendedores de armas devem realizar checagem de antecedentes, independentemente de onde ou como vendem a sua mercadoria”, completou.