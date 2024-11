Eufemismo: definição, tipos, exemplos e questões

Nem todos se sentem à vontade para falar sobre a morte. Em português, criamos diversas formas de abordar o tema sem mencioná-lo diretamente. Dizemos que alguém “faleceu”, “partiu” ou “foi descansar”. Todas essas expressões são exemplos de eufemismo, formas de suavizar situações desagradáveis.

O termo eufemismo vem do grego euphēmismos, que significa “soar bem”. Escritores utilizam eufemismos para contornar assuntos considerados “ruins” — tabus, embaraçosos ou sensíveis —, como morte, sexo, dinheiro e política.

