Eures Ribeiro pede renúncia de mandato na AL-BA para assumir prefeitura de Bom Jesus da Lapa

O deputado estadual Eures Ribeiro (PSD) protocolou seu pedido de renúncia ao mandato na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) nesta sexta-feira (27). O movimento foi feito para permitir que ele assuma o cargo de prefeito de Bom Jesus da Lapa, a partir de 1º de janeiro de 2025.

A 1ª suplência do PSD é da atual secretária Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira. O presidente da AL-BA, Adolfo Menezes (PSD), indicou que o retorno da pessedista à Casa é provável. Caso Jusmari permaneça à frente da Sedur, a 2ª suplência fica com Marcone Amaral, ex-jogador do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe.

Esta é a segunda vez que Eures caminha nessa direção. Eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa em 2010, deixou o parlamento para assumir a prefeitura de Bom Jesus da Lapa, entre 2013 e 2016, sendo reeleito para um segundo mandato. Nesta segunda oportunidade, foi escolhido pelos prefeitos para a Presidência da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Além de Eures, quem também renunciou ao posto de deputado foi Pablo Roberto (PSDB), que assume o mandato de vice-prefeito de Feira de Santana.

Em seu lugar, Paulo Câmara tomou posse como titular do cargo de deputado estadual após realização de sessão solene nesta sexta-feira (27), na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).