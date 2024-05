Eustáquio Silveira e Vera Carla inauguram sede de escritório com festa

Referência no direito, o casal Eustáquio Silveira e Vera Carla compõe o rol dos advogados mais renomados da capital federal e do Brasil. Na noite dessa quarta-feira (15/5), eles inauguraram a nova sede do escritório Silveira Cruz Advogados, fixada na Ql 6 do Lago Sul.

O evento de lançamento do espaço contou com a ilustre presença de autoridades, familiares dos anfitriões, amigos e de colaboradores. Quem embalou a celebração foi ninguém menos que o cantor e compositor Toquinho.

Anfitriões impecáveis, Eustáquio e Vera Carla receberam na nova sede do escritório de advocacia diversas autoridades, como senadores, deputados, ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores, juízes federais, advogados e associados. Religiosos, o casal à frente da Silveira Cruz Advogados chamou ainda o padre Americo Coan Betta para dar uma bênção no espaço.

Vera Carla, Toquinho e Eustáquio Silveira Vera Carla e Eustáquio Silveira com associados e convidados Em conversa com a Coluna Claudia Meireles, Vera Carla contou detalhes da trajetória do escritório de advocacia, que abriu as portas em 2005. Na avaliação da anfitriã, a Silveira Cruz Advogados chega em 2024 “com uma história de muitos sucessos e bênçãos”.

“Hoje, sinto-me imensamente agraciada e abençoada por Deus por todos os resultados positivos e rogando que continuemos assim, com muito sucesso”. Ao ver a conclusão do projeto arquitetônico assinado pelo irmão Carlo Nelson, a advogada confidencia estar com as expectativas altíssimas.

“A expectativa é que continuemos com os mesmos valores éticos e morais, gerando sempre muita credibilidade no meio do Judiciário, e podendo obter todos os resultados que sempre obtivemos, com competência, confiança, ética e crença no Poder Judiciário acima de tudo”, destaca a advogada Vera Carla Silveira.

Vera Carla Durante o discurso em agradecimento aos colaboradores que contribuem para o sucesso do escritório Silveira Cruz Advogados, Eustáquio Silveira aproveitou para fazer uma menção honrosa ao saudoso cunhado, Frank Nelson, que faleceu em 2017.

“Trabalhamos juntos, nós e a nossa equipe, a quem inicialmente agradeço profundamente a nossos advogados, equipe de administração, por todos esses longos anos de caminhada. Se me permitem fazer um registro de uma pessoa que não está mais conosco, o meu cunhado Frank Nelson”, reiterou.

“Infelizmente, ele partiu tão cedo desta vida e espero que esteja em um lugar melhor do que este, mas foi importantíssimo no desenvolvimento e no progresso deste escritório. Portanto, eu não poderia deixar de render uma homenagem ao meu cunhado”, destacou Eustáquio na mensagem em tributo a Frank Nelson.

O advogado também reconheceu a importância da esposa no novo projeto. “Tenho que agradecer à minha mulher, a doutora Vera Carla. Sem ela, nada disso teria acontecido”, continuou Eustáquio, sob aplausos dos convidados.

Eustáquio Silveira e o padre Americo Coan Betta Ele descreveu a festa como “maravilhosa” por reunir grandes amigos e parceiros, mas também artistas, a exemplo de Toquinho, considerado um dos maiores nomes da música brasileira. “Para mim, é uma grande honra, um personagem desses está presente conosco lado a lado. É um artista com uma história fabulosa”, endossou.

“Espero que todos aproveitem bastante esta noite e agradeço penhoradamente a presença de cada um de vocês. Muito obrigado”, concluiu Eustáquio Silveira.

Vera Carla ouve o discurso do marido, Eustáquio Silveira Toquinho A atração principal do evento, Toquinho, subiu ao palco e agradeceu o convite dos nomes à frente do escritório Silveira Cruz Advogados.

“Me sinto seguro quando estou entre mestres e advogados, porque sempre é uma garantia”, brincou. O artista prosseguiu: “É um prazer estar aqui trazendo um pouco da minha música e da minha história com vocês. Tudo começou com a canção que eu ganhei a confiança do poeta Vinicius de Moraes”. Ele deu início no show com a composição Tarde em Itapuã.

Toquinho Em meio a uma música e outra, Toquinho entoou poesias para a felicidade dos anfitriões e convidados. Ele cantou Testamento, A Casa, O Caderno, entre outros clássicos de seu repertório. Em determinado momento, o compositor dividiu o palco com a artista Camilla Faustino.

Antes disso, Eli e Jerônimo Forzani haviam embalado musicalmente a recepção. Já Rogério Midlej fechou o line-up da noite. O DJ Felipe Alencar também animou o ocasião da inauguração da nova sede do escritório de advocacia.

Toquinho dividiu o palco com Camilla Faustino Eustáquio Silveira e Vera Carla dançam ao som do cantor Rogério Midlej Detalhes Com cerimonial de Carla Rogado, o evento para marcar a nova etapa da Silveira Cruz Advogados teve decoração assinada por Maria Tereza Cavalcanti, que investiu nos tons dourado e verde. Arranjos naturais embelezaram as mesas dedicadas para os convidados. Móveis traziam cores neutras. Ao fim do evento, os presentes puderam levar para casa uma lembrança da inauguração. O mimo foi ornamentado com as siglas do escritório.

A decoração teve assinatura de Maria Tereza Cavalcanti Nina Quintana/Metrópoles

Detalhe da mesa para os convidados Nina Quintana/Metrópoles

Lembranças para os convidados Nina Quintana/Metrópoles

Detalhes da decoração Nina Quintana/Metrópoles

Entrada do escritório Nina Quintana/Metrópoles

Detalhe da lembrança Nina Quintana/Metrópoles

O Sweet Cake cuidou do saboroso buffet. Os convidados puderam se deleitar com os quitutes, dispostos em ilhas gastronômicas. O Duo Design Drinks ficou a cargo do bar. Os presentes brindaram à nova etapa do escritório de advocacia com coquetéis, champanhes e vinhos.

Bar por Duo Design Drinks Nina Quintana/Metrópoles

Pratos saborosos oferecidos no evento Nina Quintana/Metrópoles

Criação dos drinques Nina Quintana/Metrópoles

Champanhe Nina Quintana/Metrópoles

Detalhes do buffet Nina Quintana/Metrópoles

Bar Nina Quintana/Metrópoles

Buffet da Sweet Cake Nina Quintana/Metrópoles

Drinques elaborados durante o evento Nina Quintana/Metrópoles

Confira os cliques da fotógrafa Nina Quintana:

Cleucy Estevão, Vera Carla e Luiz Estevão Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca; Karen Fonseca; e Rafael Fonseca Desembargador do TRF1, César Jatahy e Aline Gonçalves Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Fernanda Antunes, Deise Aviz e Catherine Aviz Rita Lins e o deputado federal Átila Lins (PSD-AM) Desembargadora do TRF1 Gilda Sigmaringa Seixas; Vandira Peixoto; e desembargadora do TRF1 Kátia Balbino Ionice de Paula Ribeiro e a juíza Adverci Rates Eustáquio Silveira, Vera Carla, Cleucy Estevão, Luiz Estevão e Luciana Pires Christina Bonavides; Adelino Amaral; Gilvana Campos; Conceição Brahuna; Luziana do Vale Campos Soares; e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca Eustáquio Silveira Filho e Claudia Meireles Frank Venâncio, Camilla Faustino, Vera Carla, Toquinho, Eustáquio Silveira e Gabrielle Cunha Teresa Cristina Ribeiro; Lana Serralvo; e a promotora aposentada Elza Lugon Fábio Mello e Anamaria Resende Juiz Emmanuel Mascena; Karen Fonseca; Késsia Magalhães; Luziana Soares da Fonseca; Régis Araújo; Carlos Magno Teixeira; Rodrigo Souza; Gilvana Campos; desembargadora Gilda Sigmaringa Seixas; e procurador regional Marcelo Serra Azul Carlo Cruz e Raquel Marinho Zoraide Coelho; Jefferson Coelho; Délio Lins e Silva; e o ex-presidente da OAB-DF Amauri Serralvo O presidente da RedeTV!, Amilcare Dallevo Jr, com a jornalista Daniela Albuquerque Ricardo Venâncio e Mariana Rocha Waldir Marquez e Liliana Marquez Carol Pellegrino, Bruno Anderson e Valéria Arrais Brenda Corrêa, Antônio Corrêa, Everaldo Fiatkoski e Nahyana Viott Vera Carla e Cleucy Estevão Wellington Medeiros, Luiz Estevão, Lecir Manuel da Luz, André Puppin e Juliana Puppin Miranda Castro e Daniela Albuquerque Alessandra Dupas e Carlos Henrique Longuinho Luana Oliveira e Marlete Sabino Rayanne Illis, Vinicius Máximo e Cíntia Alves Malu e Manu Peixoto André Vidigal, Carlos Magno Teixeira e Raul Saboia Ivan David e Mauro Sacchi Show de Jerônimo Forzani e Eli Momento do discurso de Eustáquio Silveira Vera Carla Padre Americo Coan Betta dá a bênção no espaço da nova sede do Silveira Cruz Advogados Cleucy e Luiz Estevão Toquinho Convidados assistem ao show do Toquinho Convidados e anfitriões curtem o show do Toquinho Toquinho e Camilla Faustino Convidados da inauguração assistem ao show de Toquinho Suely Nakao e Rosália Peixoto Aline Bicalho Moreira Lima e Luciano Melo Toquinho Camilla Faustino dividiu o palco com Toquinho Eustáquio Silveira e Vera Carla Toquinho e Camilla Faustino Claudia Meireles entrevista Vera Carla Luan Peres e Antônio de Castro Salomão Veloso, Carol Pellegrino e Lucas Jatahy Coronel Frazão, João Falcão, Ailton Santos e Karina Rocha Prado Toquinho cumprimenta Luiz Estevão e Cleucy Estevão Cleucy Estevão, Toquinho e Luiz Estevão Hugo Alecrim, Frank Venâncio e Gabrielle Cunha Eustáquio Silveira, Vera Carla, Frank Venâncio e Gabrielle Cunha Apresentação de Rogério Midlej Rogério Midlej Eustáquio Silveira e Vera Carla dançam durante apresentação do cantor Rogério Midlej Ministro do STJ Reynaldo Soares da Fonseca; André Vidigal; Eustáquio Silveira, Raul Saboia; e Délio Lins e Silva André Vidigal, Eustáquio Silveira, Raul Saboia e Délio Lins e Silva Pedro Teixeira, Raul Saboia, André Vidigal, Vera Carla, Eustáquio Silveira, Aline Teixeira e Carlos Magno Teixeira Caio Falcão, Eustáquio Silveira, Vera Carla, Suzana Brandão e Patriarca Brandão Eustáquio Silveira; Vera Carla; desembargador do TRF1 Flávio Jardim; e Pedro Teixeira Eustáquio Silveira e Vera Carla com associados e convidados Luciana Falcão e Ricardo Salviano Rafael Barbosa, Catherine Aviz e Deise Aviz Luana Oliveira e João Carlos Padilha Lucas Flamínio e Mariam Fraiji Kelen Gama e Thiago Agelune Amanda Cohen e Lucas Barros Luziana Soares da Fonseca, Christina Bonavides e Conceição Brahuna Gabriel Teles, Lucas Flamínio, Gabriel Marquez, Gabriel Carvalho e Eduardo Carmona Mariana Rocha, Vera Carla e Rayanne Illis Mariana Rocha, Vera Carla e Ricardo Venâncio Suzana e Patriarca Brandão Ricardo Venâncio, Luan Mendes, Bárbara Lopes, Vinícius Máximo, Rayanne Illis, Gustavo Calil, Marina Calil e Mariana Rocha Rogério Midlej comanda show Serviço

Cerimonial: Carla Rogado

Decoração: Maria Tereza Cavalcanti

Flores: Matsuflora Garden Center Brasília

Buffet: Sweet Cake

Bar: Duo Bar

Atração principal: Toquinho com Camilla Faustino

Abertura musical: Eli e Jerônimo Forzani

Banda: Rogério Midlej

DJ: Felipe Alencar

Lembrancinhas: Cake Forever

Papelaria: Ivana Galet

Velas e vidros: Dois M

Estrutura: Jacen

Palco, camarim e iluminação: Luigi

Púlpitos: Alug Log

Móveis: Lona Branca

Projeto: Sofia Peixoto

Plantas: Fabiane Sunderhuss Freiman

Manobristas: Dilvaldo Manobristas

Banheiros químicos: Sani Max

Seguranças e brigadistas: Vipim

Fotografia: JP Rodrigues

