Evangélico, deputado Alex Madureira será relator do Orçamento de 2025 em SP

O deputado estadual Alex Madureira (PL), evangélico e conhecido por sua atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), foi designado relator do Projeto de Lei Orçamentária de 2025. Essa é a terceira vez que Madureira assume a função, consolidando-se como um nome experiente em questões orçamentárias e estratégicas para o estado. O projeto, enviado pelo governo Tarcísio de Freitas, prevê um aumento significativo de 44,3 bilhões de reais, elevando o orçamento para quase 372 bilhões e meio de reais.

A indicação de Madureira foi realizada na reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Alesp, liderada pelo deputado Gilmaci Santos. A decisão contou com o apoio do presidente da Assembleia, André do Prado, e do próprio governador Tarcísio de Freitas.

Entre as principais mudanças previstas no orçamento, destaca-se o corte de 10% na verba destinada à prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas, totalizando uma redução de 330 mil reais. A verba para o combate a enchentes também deverá sofrer uma diminuição de cerca de 15%, visando redirecionar recursos para outras áreas prioritárias.

O orçamento já recebeu um recorde de 29,2 mil emendas propostas pelos parlamentares, refletindo o interesse da Alesp em atender às necessidades da população em diferentes regiões do estado. Madureira, como relator, terá o papel de analisar essas emendas e garantir que o orçamento final contemple investimentos prioritários, como saúde, educação e infraestrutura.

“É uma responsabilidade muito grande. Vamos trabalhar intensamente, ouvindo as bancadas, as secretarias do Estado e a população para construir o melhor orçamento para o próximo ano”, declarou Madureira. Sua experiência como relator de leis orçamentárias anteriores, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), fortalece a confiança na condução de uma análise cuidadosa do orçamento de 2025.

