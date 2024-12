Evangélicos de todo o Brasil se unem em oração pela recuperação do presidente Lula

A saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mobilizou não apenas o cenário político, mas também a comunidade evangélica em todo o país. Após passar por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para tratar um hematoma na cabeça e, posteriormente, por um procedimento complementar para evitar novos sangramentos, líderes religiosos e fiéis de diversas denominações têm manifestado apoio por meio de orações.

As manifestações ganharam força após pronunciamentos de figuras públicas da Frente Parlamentar Evangélica, como o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ). Durante uma sessão na Câmara dos Deputados, ele pediu solidariedade e orações ao presidente. “Esse é nosso papel enquanto igreja: orar pelas autoridades, independentemente de divergências políticas. Desejamos ao presidente uma plena recuperação”, afirmou.

O gesto de Otoni de Paula, embora pontual, reflete um sentimento compartilhado por muitas igrejas e comunidades religiosas. Desde o anúncio do estado de saúde de Lula, correntes de oração têm sido organizadas em cultos, grupos de intercessão e reuniões virtuais, com foco na recuperação do presidente.

Líderes destacam princípios cristãos

Pastores e líderes evangélicos reforçam que o ato de orar pela saúde de uma autoridade pública está alinhado aos princípios cristãos. “Independente de visões políticas, nós somos chamados a interceder pelas pessoas em posição de liderança. Oramos pela saúde do presidente Lula, para que ele se recupere plenamente e possa continuar seu trabalho pelo país”, comentou o pastor Roberto Silva, de uma igreja em Belo Horizonte.

