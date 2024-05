Evento de pôquer em Guarujá tem últimas vagas disponíveis; confira

A Unique Poker promove desde quinta-feira (23) um evento exclusivo no Casa Grande Hotel Resort & Spa, em Guarujá, litoral de São Paulo. Durante quatro dias, os participantes poderão desfrutar de muito pôquer e outras atrações, em um ambiente ideal tanto para jogadores quanto para suas famílias e amigos. O evento oferece pacotes completos a partir de R$ 4.200, que incluem café da manhã e jantar diários, além de early check-in e late check-out. Para quem deseja aproveitar apenas o final de semana, há um pacote especial de sexta (24) a domingo (26), por R$ 2.800. As atrações são diversas e prometem agradar a todos os gostos. No sábado, os participantes poderão saborear de uma feijoada acompanhada de samba. Na sexta e no sábado, das 19h às 20h, um piano bar estará disponível para os presentes. No domingo, será servido um almoço na piscina. Além disso, haverá beach tennis todos os dias e uma programação especial para as crianças.

O Casa Grande Hotel, onde o evento será realizado, é um resort 5 estrelas localizado na Praia da Enseada, um dos principais destinos do litoral paulista. As reservas para o evento são feitas pela Flush Tour e podem ser realizadas através do número (11) 97428-6992. Os pacotes estão em suas últimas unidades. Além das atrações, o evento também contará com uma agenda completa de torneios de pôquer.