Evento inédito, Rally Rota Bahia acontece em Lauro de Freitas neste domingo

Lauro de Freitas vai receber um evento inédito do automobilismo: o Rally Rota Bahia. O evento acontece neste domingo (27), no estacionamento do Parque Shopping Bahia, em frente ao Centro Administrativo da Prefeitura de Lauro de Freitas (CALF), e é organizado pela RC Racing e JACOB Adventure.

Um dos organizadores do evento, Roberto Cunha comentou sobre a relevância do evento para o setor. “Ficamos felizes com o convite do Parque Shopping Bahia para a realização desta prova inédita de Rally 4×4 indoor, na qual 2 carros largam, paralelamente, nas categorias Production, Super Production, Protótipo e Iniciante. Somente esta última não será válida pelo Campeonato Baiano, sendo uma ótima oportunidade para quem tem um carro 4×4, experimentar e, quem sabe, iniciar na modalidade”, sugeriu.