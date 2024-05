Evento sobre assédio judicial debaterá caso do prefeito de Cuiabá

Reprodução

1 de 1 emanuel pinheiro-cuiaba – Foto: ReproduçãoO prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que afirma ser vítima de perseguição da Justiça de Mato Grosso, participará do debate da Rede Lawfare Nunca Mais, em Brasília, na quarta-feira (22/5).

A entidade monitora o suposto uso de instituições públicas para perseguição política. O debate vai propor o acompanhamento de casos de assédio judicial no Brasil e abordar como o chamado lawfare pode impactar as eleições municipais deste ano.

Pinheiro falará sobre operações policiais e afastamentos por ordem judicial que sofreu nos últimos anos. Além do prefeito de Cuiabá, participarão o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, e Aciolli Cancellier, irmão do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina Luiz Carlos Cancellier. Acusado de crimes que nunca foram comprovados, Cancellier se matou em 2017.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?