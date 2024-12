Culto especial inclusivo para famílias atípica e neuro diversa

Na noite deste sábado (07), o templo da Primeira Igreja Batista local foi palco de um evento histórico e emocionante: o lançamento oficial do projeto O Amanhecer, idealizado pelo cantor gospel Marcos Miranda. Com um público diverso, o evento reuniu famílias atípicas, neurodiversas, representantes do poder público, educação e segmentos religiosos para dar voz a uma luta há muito ignorada.

Entre momentos musicais arrebatadIores e depoimentos contundentes, a realidade enfrentada por pessoas com deficiência e transtornos do espectro autista veio à tona. Marcos Miranda, acompanhado pela banda local, apresentou suas canções enquanto os palestrantes José Nunes (APAE), Leila Kloss (presidente dos deficientes da cidade) e Marcelo Cardoso (representante dos deficientes visuais) deram o tom de urgência à pauta. Pais de autistas e familiares emocionaram o público ao relatar as dificuldades e o descumprimento de direitos básicos por parte de órgãos públicos e setores da sociedade.

O evento foi mais do que um ato cultural ou espiritual: foi um grito de resistência e reivindicação. Com a presença ativa de autistas participando diretamente da programação, ficou evidente que a luta dessas famílias não pode mais ser ignorada. Segundo Marcos Miranda, já está em articulação um grupo que reúne representantes jurídicos, educacionais, religiosos e sociais para a elaboração de um projeto de lei municipal que será levado à Câmara de Vereadores.

“O descaso acaba aqui. Vamos criar um caminho para que essas famílias tenham voz e vez. A cidade precisa acordar para essa realidade”, enfatizou o cantor.

O evento O Amanhecer não apenas iluminou as dificuldades de famílias atípicas, mas lançou um desafio direto à sociedade e ao poder público: o silêncio e a inércia não são mais aceitáveis. O futuro exige inclusão, respeito e comprometimento.