Evento Top 3 : Negócios Altamente Lucrativos

Evento de sucesso que reuniu Especialistas em Empreendedorismo Digital

Aconteceu no último sábado, 21 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Salvador (CECBA), foi um verdadeiro sucesso e proporcionou uma imersão completa no universo do empreendedorismo digital. Com foco nas três áreas mais inovadoras e lucrativas do mercado atual – Dropshipping, E-commerce e Inteligência Artificial – o evento reuniu grandes especialistas e profissionais que compartilharam suas experiências, estratégias e insights para empreendedores que buscam impulsionar seus negócios online.

O evento, que teve como principal objetivo capacitar os participantes nas mais recentes práticas e estratégias do mercado digital, superou as expectativas ao oferecer conteúdos de alta qualidade e promover um networking de alto nível entre os presentes. Durante a imersão, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as tendências que estão revolucionando o ambiente digital e aprenderam como aplicar esses conhecimentos para alcançar maior eficiência, automação e crescimento financeiro em seus empreendimentos.

Oportunidade de Crescimento para Empreendedores Digitais

A ideia de realizar o “TOP 3 NEGÓCIOS ALTAMENTE LUCRATIVOS” nasceu da crescente necessidade de proporcionar uma educação prática e direcionada para empreendedores que desejam inovar e dominar o ambiente digital. Com a rápida evolução das tecnologias e a expansão das oportunidades online, muitos profissionais sentiram dificuldade em acompanhar as mudanças e adaptar suas estratégias de negócios. Para preencher essa lacuna, a Express Brasil, liderada pelo CEO Dr. Daltro Aparecido, e a CIN – Capital Intelectual, com o CEO José Roberto, uniram forças para promover um evento que trouxesse as melhores práticas, ferramentas inovadoras e estratégias de sucesso.

Palestrantes de Destaque Compartilharam Experiências

O evento contou com a presença de palestrantes renomados do cenário digital, como Jefferson Beltrão, Dr. LinkedIn, Fernando Pinheiro, Giovana Soares, Karol Duarte, Joval Lacerda, Levy Carvalho, Juranildes Araújo, Marcia Noronha, Mariana Rios, Moisés Gomes e Moisés Ribeiro. Cada um deles compartilhou experiências e conhecimentos que enriqueceram ainda mais o evento, oferecendo aos participantes insights valiosos sobre como impulsionar seus negócios digitais.

Parcerias que Fizeram a Diferença

A realização do “TOP 3 NEGÓCIOS ALTAMENTE LUCRATIVOS” contou com o apoio fundamental do Banco do Nordeste (BNB) e do Governo Federal. O Banco do Nordeste, que tem investido fortemente na disseminação da cultura da proteção de dados pessoais e no incentivo ao uso de inteligência artificial, foi um grande parceiro do evento. A instituição promoveu a Semana da Privacidade, ressaltando a importância do uso consciente da IA na gestão de negócios e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, também foi um diferencial, reforçando o compromisso com o investimento em inteligência artificial para aprimorar os serviços públicos e conscientizar a população sobre o uso dessa tecnologia.

Uma Jornada de Sucesso e Conhecimento

Com mais de 10 horas de conteúdo, o “TOP 3 NEGÓCIOS ALTAMENTE LUCRATIVOS” proporcionou aos participantes uma verdadeira jornada de conhecimento, networking e oportunidades para alavancar seus negócios no mundo digital. A Express Brasil e a CIN – Capital Intelectual mostraram, mais uma vez, que estão comprometidas em promover a capacitação e o crescimento dos empreendedores brasileiros.

Para quem não pôde comparecer, vale ficar de olho nas próximas edições deste evento transformador, que já se consolidou como uma referência para quem busca sucesso no empreendedorismo digital.