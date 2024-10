Everaldo convoca torcida para duelo decisivo contra o Fluminense: “Mais uma guerra”

Na tarde deste sábado (19), o Vitória voltou ao Barradão para enfrentar o RB Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão. Em um jogo sem muitas oportunidades claras para as duas equipes, o Rubro-Negro precisou do trabalho dos jogadores que vieram do banco no segundo tempo. Everaldo balançou as redes após cruzamento certeiro de Carlos Eduardo encontra-lo na pequena área. Com o gol, o Leão venceu o Massa Bruta por 1 a 0 e volta a dormir fora do Z4. Everaldo concedeu entrevista ao canal Premiere após o jogo e destacou que, independentemente de quem entrar, o foco na partida deverá ser o mesmo.

“Independente se eu iria começar a partida ou não, eu estava com o mesmo foco, porque eu sei que a escolha não é minha. A gente vem trabalhando no dia a dia, mas na hora do jogo quem escolhe é o professor. Ele optou em começar comigo no banco, mas graças a Deus eu pude entrar e fazer o gol”, declarou Everaldo.

O artilheiro da noite ainda aproveitou a oportunidade para convocar o torcedor Rubro-Negro para a próxima partida. Everaldo ressaltou a importância do adepto do Colossal ao lado da equipe, principalmente nos jogos em casa. O jogador comentou que o apoio é significativo neste momento.