Everton Ribeiro critica postura do Bahia diante do Vasco: “Entramos muito abaixo”

Capitão do Bahia, o meia Everton Ribeiro criticou a postura do Tricolor ao falar com a imprensa na saída de campo após a derrota sofrida para o Vasco, na noite desta segunda-feira (28).

“A gente tentou, mas entramos abaixo, muito abaixo do que um jogo desse tamanho precisa. Sofremos três gols fáceis, mostra a nossa desatenção durante a partida”, disse.