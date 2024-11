Everton Ribeiro fala em correção de erros e apoio da torcida para vencer o São Paulo: “Temos condições”

Titular e capitão do Bahia, o meia Everton Ribeiro foi o escolhido para conceder entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (4), na sala de imprensa Armando Oliveira, na Cidade Tricolor. Vice-líder em passes para gol do time em 2024, o camisa 10 falou sobre a semana de treinamentos, a força da torcida e a importância de um triunfo diante do São Paulo.

“Acho que é um jogo direto, mais uma oportunidade para a gente chegar perto do nosso objetivo. Foi uma semana longa, uma semana de muitos treinamentos, aperfeiçoando o que a gente tem errado nos últimos jogos para a gente conseguir fazer um grande jogo, uma equipe difícil de ser batida, mas a gente estará em casa junto ao nosso torcedor. Temos que fazer o nosso melhor, botar em prática o que a gente treinou, porque a gente treinou muito bem, então temos 90 minutos agora para botar em prática e trazer esses três pontos para a gente”, comentou o capitão.

Na sequência, o jogador falou da dificuldade do campeonato brasileiro e destacou que o clube se manteve na parte de cima da tabela durante todo o Brasileirão de 2024.