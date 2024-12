Neste domingo (22), Everton e Chelsea medem forças pela 17ª rodada da Premier League. Se vencer, o Chelsea pode assumir a liderança do campeonato. Já o time da casa busca se recuperar no campeonato. A bola rola às 11h (horário de Brasília) no estádio Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra.

Everton x Chelsea: Competição: Premier League Rodada: 17ª Data: 22/12 (domingo) Horário: 11h (horário de Brasília) ​Local: Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra



Onde assistir duelo da Premier League

A partida terá transmissão exclusiva pelo streaming Disney+.

Prováveis escalações

Everton : Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Ndiaye, Doucouré, McNeil e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Ndiaye, Doucouré, McNeil e Calvert-Lewin. Chelsea: Petrovic; Gusto, Silva, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Gallagher; Madueke, Palmer e Mudryk; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Petrovic; Gusto, Silva, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Gallagher; Madueke, Palmer e Mudryk; Jackson.

As escalações confirmadas são divulgadas cerca de uma hora antes do jogo.

Leia mais:

Futebol ao vivo no celular: aplicativos para assistir a jogos ao vivo

Resultado do futebol: veja os 5 melhores aplicativos

Qual o melhor aplicativo de aposta de futebol?

Como vem Everton e Chelsea na Premier League

O Everton vem de um empate por 0x0 contra o Arsenal e está na 16ª posição, com 15 pontos. A colocação é preocupante, com apenas duas posições e três pontos acima da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, são três empates, uma vitória e uma derrota.

O Chelsea está num momento melhor: vem de cinco vitórias seguidas e está na 2ª posição, com 34 pontos, apenas dois atrás do Liverpool (o líder). Se vencer, a equipe tem chances de assumir a liderança da Premier League.

O post Everton x Chelsea: onde assistir, horário e escalação da Premier League apareceu primeiro em Olhar Digital.