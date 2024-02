Evidências de tentativa de golpe são contundentes, diz Leite

PF investiga supostas ações para manter Jair Bolsonaro na Presidência; ex-presidente é alvo

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (foto) diz que as acusações contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores “são muito graves” Maurício Tonetto/Governo do RS – 8.fev.2023

PODER360 17.fev.2024 (sábado) – 12h41



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse serem “contundentes” as evidências de que houve uma tentativa de golpe de Estado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é investigado pela operação Tempus Veritatis, da PF (Polícia Federal), que apura uma articulação para mantê-lo na Presidência da República.

“Olhando todo o conteúdo trazido até aqui, não é o vídeo sozinho, ou as mensagens. O conjunto da obra é bastante contundente de que havia uma tentativa de golpe”, declarou Leite ao jornal Folha de S.Paulo em entrevista publicada neste sábado (17.fev.2024).

A PF investiga uma reunião de julho de 2022, que reuniu ao menos 30 integrantes da gestão de Bolsonaro e discutia uma suposta tentativa de golpe de Estado. Saiba aqui quem estava presente.

O encontro estava sendo gravado. O sigilo do vídeo foi derrubado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 9 de fevereiro. A gravação foi apreendida em um computador do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Assista à íntegra da reunião aqui.

Em 8 de fevereiro, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas alternativas contra o ex-presidente e seus apoiadores. O passaporte de Bolsonaro foi apreendido e está com a Polícia Federal. A defesa pede a devolução do documento.

Na 2ª feira (12.fev), Bolsonaro chamou apoiadores para uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, para se defender de “todas as acusações” que tem sofrido nos últimos meses. Ao menos 84 deputados, 2 governadores e outros políticos já confirmaram presença.

“Numa democracia é legítimo fazer qualquer ato, mas as acusações são muito graves”, disse Leite.