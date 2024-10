Evo Morales se compara a Lula após ser intimado a depor em processo no qual é acusado de estupro

Evo Morales, presidente da Bolívia entre 2006 e 2019, se comparou com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva após um anúncio do Ministério Público Boliviano de que o líder foi intimado a prestar depoimento esta quinta-feira (10) em relação a um suposto crime de estupro de vulnerável.

Morales está sendo investigado por tráfico de pessoas e exploração sexual por supostamente ter tido relações com uma jovem de 15 anos em 2015, com quem teria tido uma filha. A investigação se tornou pública na última quarta-feira (2) após a juíza Sandra Gutiérrez ter denunciado que foi destituída após pedir a prisão do ex-presidente.

O Ministério Público negou que a destituição tivesse aspectos políticos e afirmou que esta ocorreu devido a inconsistências processuais e destinou uma comissão de promotores especializados para investigar o caso.

Após o anúncio de sua intimação, Morales usou a rede social X, antigo Twitter, para se defender. O ex-presidente afirmou que está sendo vítima de “lawfare”, instrumentalização da justiça para fins políticos.