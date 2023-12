Ex-advogado de Trump é condenado a pagar US$ 148 mi por difamação

Rudolph Giuliani acusou falsamente duas trabalhadores de atuarem em favor de fraude a Donald Trump nas eleições de 2020

A Corte determinou que Rudolph Giuliani é responsável por difamação, imposição intencional de sofrimento emocional e conspiração civil Wikimedia Commons

PODER360 16.dez.2023 (sábado) – 19h21



O ex-advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, foi condenado a pagar mais de US$ 148 milhões (R$ 730 milhões) em indenização a duas trabalhadoras da Geórgia falsamente acusadas de fraude eleitoral em 2020. A decisão, da 6ª feira (15.dez), é do júri do Tribunal Federal de Washington, segundo informações da Reuters.

Giuliani acusou as duas mulheres, Ruby Freeman e Shaye Moss, de trabalharem contra Trump no processo eleitoral em que o ex-presidente perdeu para o atual chefe dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. De todo o valor indenizatório, US$ 73 milhões serão destinados a compensá-las pelos danos emocionais e a sua reputação. Os outros US$ 75 milhões correspondem à punição do advogado por sua conduta.

A Corte já havia determinado antes do julgamento que Giuliani era responsável por difamação, imposição intencional de sofrimento emocional e conspiração civil. Mas ainda estava pendente para o júri o valor da indenização. A deliberação durou mais de 10 horas até chegar aos quase U$ 150 milhões.

O veredicto foi dado após 3 dias de depoimentos de Moss e Freeman. Elas, que são mulheres negras, declararam ter recebido grande quantidade de mensagens racistas e sexistas e ameaças de linchamento por conta das alegações do advogado.

Giuliani optou por não prestar depoimento durante a audiência. O ex-advogado de Trump irá recorrer da ordem.