Ex-affair afirma que Dania Mendez “cedeu” em caso de assédio no BBB23

Arturo Carmona, ex-affair de Dania Mendez no La Casa de Los Famosos, recebeu críticas na web após minimizar o assédio sofrido pela mexicana em sua passagem no BBB23. A morena comentou sobre a importunação sexual que sofreu de MC Guimê e Cara de Sapato durante uma festa no reality mexicano, e recebeu uma invertida do ex-companheiro.

Dania voltou para o programa no México no domingo (19/3) e, durante uma festa, entrou no tema do assédio que sofreu no Brasil. Na conversa, a mexicana detalhou as atitudes de Guimê e Sapato, que resultaram na expulsão de ambos os artistas e um inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em certo momento, Arturo Carmona disparou: “Nada justifica. Mas há coisas que levam à outra, mesmo que não seja sua intenção”. Dania tentou se defender, afirmando que impôs limites aos homens, mas o ator voltou a minimizar o assédio:

“Nada justifica o que aconteceu, mas você cedeu. Você sentou nas pernas dele e uma coisa leva à outra”. “Eu tampouco me insinuei. Você sabe como eu sou. Isso não quer dizer nada”, rebateu Dania.

Dania Mendez e Arturo falam sobre importunação sexual no BBB23 pic.twitter.com/XOMSsdAmcm

— Só Mídias (@MidiasSo) March 20, 2023